Spor

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Kutlu" isimli atıyla Uluçay kazandı

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Kutlu" isimli atıyla Yüzbaşı Burak Uluçay kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Kutlu" isimli atıyla Uluçay kazandı Fotoğraf: Cem Genco - AA

Ankara

Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dereceye giren biniciler belli oldu.

Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışmada biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.

"Kutlu" isimli atıyla baraj parkurunu 40.90 saniyede tamamlayan Yüzbaşı Burak Uluçay, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Mert Kırık "Caltra Cool Quest" adlı atıyla ikinci sırayı alırken, "Aurore Du Noyer" isimli atıyla mücadele eden Barkın Aydın ise üçüncü oldu.

Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Organizasyonun 3 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olduğunu aktaran Özel, "Yarışmalarımızda 3 binin üzerinde misafir ağırladık. Yüzlerce at ve binicinin yarıştığı çok güzel bir organizasyon oldu. Kupayı Ankara'dan bir sporcumuzun, özellikle askeri personel Burak Uluçay'ın kazanması beni ayrıca mutlu etti. Hava güzeldi, vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördük. Başta federasyon yetkilileri olmak üzere organizasyonda katkı ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

