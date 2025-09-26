Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da başladı
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi 6. ayak yarışmaları, Ankara'da başladı.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde yapılan yarışmalar, 3 gün sürecek.
Ankara Atlı Spor Kulübü Müdürü Ayşegül Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binicilik sporuna ilgi duyan herkesi yarışmaları izlemeye beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın engel atlamanın en prestijli yarışmalarından biri olduğunu aktaran Bilgin, "Biniciler, 3 gün boyunca 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalışacak. Birçok kulüpten yarışmalarda 110 at koşacak. Güzel bir hafta sonu olacak. Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri pazar günü verilecek." diye konuştu.
