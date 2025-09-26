Dolar
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da başladı

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi 6. ayak yarışmaları, Ankara'da başladı.

Fatih Gazioğlu  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da başladı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde yapılan yarışmalar, 3 gün sürecek.

Ankara Atlı Spor Kulübü Müdürü Ayşegül Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binicilik sporuna ilgi duyan herkesi yarışmaları izlemeye beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın engel atlamanın en prestijli yarışmalarından biri olduğunu aktaran Bilgin, "Biniciler, 3 gün boyunca 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalışacak. Birçok kulüpten yarışmalarda 110 at koşacak. Güzel bir hafta sonu olacak. Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri pazar günü verilecek." diye konuştu.

