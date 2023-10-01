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Spor

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Ankara

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel ünvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.

"Goldplay" isimli atıyla baraj parkurunu 34.74 saniyede tamamlayan İstanbul Atlı Spor Kulübünden Uğur Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kupada İstanbul Atlı Spor Kulübünden Dilara Pars, "Daramis De Champlong" isimli atıyla ikinci sırayı alırken, Ankara Atlı Spor Kulübü'nden Ömer Çetin, "Optimist Van De Meerbeek" adlı atıyla üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Ankara Atlıspor Kulüp Müdürü Ayşegül Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların vatandaşlar tarafından büyük heyecanla takip edildiğini belirtti.

Organizasyonun 3 gündür büyük bir heyecana sahne olduğunu aktaran Bilgin, "Güzel bir hafta sonu geçirdik. Çok güzel müsabakalar oldu. Müsabakalarda birçok kulüpten toplam 315 at yarıştı. Yarışlarımızda 2 binin üstünde misafir ağırladık. Sorunsuz, güzel bir organizasyon oldu. Organizasyonda katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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