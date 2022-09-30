Dolar
18.53
Euro
18.17
Altın
1,673.94
ETH/USDT
1,369.70
BTC/USDT
20,111.00
BIST 100
3,170.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor
logo
Spor

Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları başladı

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası özel unvan engel atlama yarışmaları başladı.

Fatih Çakmak   | 30.09.2022
Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları başladı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Engel atlama yarışmasında biniciler, 70 ile145 santimetre arasında değişen yüksekliklerdeki engelleri aşarak puanlar topluyor. Organizasyon 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Atlı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Hüsamettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların üç gün süreceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye Binicilik Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Kupası özel unvan engel atlama yarışmaları bugün kulübümüzün ev sahipliğinde başladı. Türkiye genelinden 285 atın mücadele edeceği yarışmalarımız 3 gün sürecek ve toplamda 18 müsabakayla tamamlanacak. Yoğun bir yarışmacı ve seyirci kitlesi ağırlıyoruz."

Aydın, parkur tasarımcısının Belçika'dan geldiğini uluslararası boyutta bir parkur hazırlandığını da kaydetti.

2021 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atı ile Uğur Yılmaz, kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları başladı

Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışları başladı

İzmir'in ilk Millet Bahçesi Bergama'da yapılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet