Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin, "Beşiktaş'ın birkaç sezondur bana çok yoğun ilgisi vardı. PSV'de çok kupa kazandık, kutlamalarda da çok eğlendik. Umarım burada da çok büyük zaferler elde edeceğim." dedi.

ANTALYA

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekipte büyük zaferler elde etmek istediğini söyledi.

Devre arası hazırlık kampını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Isimat-Mirin, Beşiktaş'a transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye, özellikle de Beşiktaş'a geldiğim için çok memnunum. Beşiktaş'ın birkaç sezondur bana çok yoğun ilgisi vardı. Hatta daha önce birkaç kez denemeleri oldu. Ali Naibi çevremdeki insanlarla sürekli iletişim halindeydi." dedi.

Hollanda ekibi PSV'de çok güzel günler geçirdiğini aktaran Fransız futbolcu, "PSV'de çok kupa kazandık, kutlamalarda da çok eğlendik. Umarım burada da çok büyük zaferler elde edeceğim. Kutlamaların daha güzellerini belki burada yapacağım." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımla bugün çıktığı ilk antrenmanda çok kaliteli oyuncularla çalıştığını anlatan Fransız futbolcu, şöyle konuştu:

"Adriano, Quaresma kaliteleri sorgulanmayan futbolcular. Antrenmandaki ciddiyetlerini gördüğünüzde, gerçekten etkileniyorsunuz. Ben de kalitemi göstermek için çok çalışacağım. Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayacağıma inanıyorum. Başkanımız Fikret Orman'a, Serdal Adalı'ya ve Şenol (Güneş) hocaya bana olan ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Yaptığım tercihin doğru olduğuna inanıyorum. Bu kulübün renklerini en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

"Pepe hayranlık duyduğum çok büyük bir oyuncu"

Isimat-Mirin, "Takımdan ayrılan Pepe'nin boşluğunu doldurmaya çalışacaksın. Bu seni korkutuyor mu?" şeklindeki soruya, "Pepe hayranlık duygudum çok büyük bir oyuncu. Her zaman öyle kalacak. Ben de farklı tarza sahip bir oyuncuyum. En önemli şey takıma katkı yapabilmek. Takımın, taraftarın beklentilerine cevap vermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok agresif bir oyun yapım var. Hakemler Hollanda'da temasa dayalı oyuna tolerans göstermiyordu. Burada biraz daha tolerans gösterilebiliyor. Kendi oyun stilimden ödün vermeden adapte olmaya çalışacağım." yanıtını verdi.

Fransız futbolcu, PSV'de bu sezon fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili olarak ise, "PSV'ye gittiğimde farklı bir yönetim ve hoca vardı. Cocu oradaydı. PSV ile ligde ve Avrupa kupalarında birçok maça çıktım. Teknik ekip ve yönetimde değişiklikler oldu. Bu aramızda kırgınlık olduğu anlamına gelmiyor. Teknik heyet ile benim farklı planlarımız vardı. Oradan ayrılma kararım kırgınlık üzerinden gelişmedi." açıklamasında bulundu.

Isimat-Mirin, Cocu'dan Türkiye'ye gelmeden önce tavsiye almadığını aktararak, "Doğrudan iletişimiz olmadı ama ortak tanıdığımız insanlar var. Buradaki hayatla ilgili pozitif şeyler söylediler. Onun deneyimi çok iyi gitmedi. Bu üzücü bir durum ama karar verebilmem için çok farklı fikirlere ihtiyaç yoktu. İsteyerek bu kararı verdim. Bu benim hayatım, benim kararım. Ailem de bunu istedi ve sonuçta gelmeye karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye kısa sürede adapte olmak istediğinin altını çizen Fransız oyuncu, "Kısa süre içerisinde Türkçe dersleri almaya başlayacağım. Ailem de buraya gelecek ve iletişim meselesini çok kısa bir sürede çözeceğim." diye konuştu.

Mirin, siyah-beyazlı takımda 15 numaralı formayı giyeceğini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Hilmi Sever