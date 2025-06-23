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Spor, Futbol

PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Süha Gür  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.

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Demirtürk'ün istifasının ardından PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilerek, "Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz." denildi.

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