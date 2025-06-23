PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.
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Demirtürk'ün istifasının ardından PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilerek, "Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.