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Spor, Futbol

Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, Sivasspor'un gol yükünü sırtlıyor

Kırmızı-beyazlı ekibe Malili forvet Mustapha Yatabare ile 8'er gollük katkı sağlayan Pedro Henrique, takımdaki diğer golcüler Kayode, Leke James ve Konate'den daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

Serhat Zafer   | 14.03.2022
Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, Sivasspor'un gol yükünü sırtlıyor

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Pedro Henrique, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiği 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, geride kalan 29 haftada 8 gole imza attı.

Süper Lig'in 4. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Pedro Henrique, ligin 13. haftasında Sivasspor'un dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Pedro Henrique, Sivas temsilcisinin 14. haftada sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği, 22. haftada deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu ve 23. haftada evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda da gol sevinci yaşadı.

Son olarak dün ligin 29. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta 3 gol atan Pedro Henrique, takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.

Sivasspor, geride kalan 29 haftada 38 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gole engel olamadı.

Forvetleri geride bıraktı

Malili forvet Mustapha Yatabare ile 8'er gollük katkı sağlayan Pedro Henrique, takımdaki diğer golcüler Olarenwaju Kayode, Leke James ve Moussa Konate'den daha fazla gol attı. Kayode 4, Leke James 2 kez gol sevinci yaşadı, Konate ise henüz golle tanışamadı.

Sivas temsilcisinde savunma ve orta saha mevkisinde görev alan oyunculardan Dimitrios Goutas 5, Faycal Fajr 4, Max Gradel 2, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin 1'er gol attı.

Ligin 8. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği maçta siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

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