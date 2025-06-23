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Spor, Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu, lisanslı kulüp sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için lisanslı kulüp sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.

Süha Gür  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Türkiye Futbol Federasyonu, lisanslı kulüp sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunan kurul, en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

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Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek için toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor; 2. Lig'den Motolux 68 Aksarayspor, Sarıyer, Batman Petrolspor ve Fethiyespor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamalarının ardından ulusal lisans verdi.

Böylelikle, 2025-2026 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 26'dan 32'ye yükseldi.

Kulüp Lisans Kurulu, 21 Mayıs tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir FK, Reeder Samsunspor ve Trabzonspor, Trendyol 1. Lig'den Uğur Okulları İstanbulspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ve Trabzonspor'a UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca; Trendyol Süper Lig'den Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'den Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa Futbol Kulübü ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü; Nesine 2. Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Ankara Demirspor, Altınordu, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK ve Karacabey Belediye Spor kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Aynı toplantıda kurul, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 26/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği talimatın ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.

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