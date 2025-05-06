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Spor

Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımından 1 milyar 433 milyon lira gelir elde etti

Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımından 1 milyar 433 milyon lira gelir elde etti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol AŞ, rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir." denildi.

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Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli sermaye artırımı dönemi, para piyasalarındaki zorlu şartlar nedeniyle hedeflenen tutarın altında kalarak tamamlanmış olsa da tarihimizin en büyük sermaye artırımı projesi sonucunda kulübümüzün Beşiktaş Futbol AŞ'deki payı yüzde 51’den yüzde 70’e yükselmiştir. Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı projesinden elde edilen gelir, daha önce ilan edildiği üzere kulübümüzün bankalar konsorsiyumuna olan borcunun ödenmesinde kullanılacaktır."

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