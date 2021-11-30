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Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

Çebi, GZT Giresunspor maçının ardından medyaya yapmış olduğu açıklamalardaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Emre Doğan   | 30.11.2021
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal ve Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından medyaya yapmış olduğu açıklamalardaki "hakareti" nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Giresunspor müsabakasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'ın "kural dışı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe ile yapılan karşılaşmadaki "saldırısı" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği bildirildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Tayfur Bingöl ve Göztepeli futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya'nın "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig'den ise Beypiliç Boluspor ve Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın disipline gönderildiği kaydedildi.

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