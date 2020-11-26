Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Önce geçmişi konuşacağız. Konuşmazsak çözüm bulamayız
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Geçmişi kimse konuşmasın denilerek geçmiştekileri rahatlatarak eve gönderiyoruz. Önce geçmişi konuşacağız. Konuşmazsak çözüm bulamayız" dedi
İstanbul
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüplerin düzlüğe çıkabilmesi için geçmişin konuşulması gerektiğini söyledi.
Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Çebi, "Batmak diye bir şey yok. Süleyman Demirel'e 'devlet batıyor' demişler 'devlet batmaz' demiş. Spor kulüpleri de batmaz. Yük olmaktan vazgeçmemiz lazım." diye konuştu.
Geçmişin konuşulması gerektiğini söyleyen Çebi, "Geçmişte görev yapanlar geçmişi konuşmamızı istemiyorlar. Onlar da geçmişten kötü almışlar. Geçmişi kimse konuşmasın denilerek geçmiştekileri rahatlatarak eve gönderiyoruz. Önce geçmişi konuşacağız. Konuşmazsak çözüm bulamayız." ifadelerini kullandı.
Başkan ve yöneticilerin kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini kaydeden Çebi, "Herkesin yaptığı tek bir şey var. Şampiyon olayım büyük başkan diye alkışlanayım benden sonra gelen ne yaparsa yapsın. Alkış isteyen başkan ve yöneticilerin oluşturduğu kötü durumun tartışmasını yapıyoruz. Kendimize çeki düzen vermekten başka çaremiz yok." değerlendirmesinde bulundu.
"Stopaj iadelerinin bize tekrar verilmesi lazım"
Amatör şubelerin futbola ekonomik zararının dokunduğunu dile getiren Çebi, şunları kaydetti:
"Futbol dışındaki branşlardan darbe yiyoruz. Ukrayna'dan voleybolcu getirip 500 bin avro ödüyoruz. Paraları basıyoruz ve bunu da futbol şirketlerinden finanse ediyoruz. Amatörlerde 75 milyon TL gider var 25 milyon gelir var. Arada 50 milyon fark var. Faizleri yok kabul edemezsiniz. Yapılması gereken tek bir şey var. Spora değer veren bir Cumhurbaşkanı çok büyük bir şans. Bankalara da teşekkür edelim. Burada oturuyorsak o bankalar bize destek verdiler. Kimse kimseye kuruşunu vermezken verdiler. Artık bu iş bitti. Daha fazlasına hakkımız yok. İşimizi kendimiz çözeceğiz. Devlet Karayolları takım kurmuş. Parayı nereden veriyorsun, karayollarından. Bankalar takım kuruyorlar. Parayı hazineden veriyorlar. Bu da bizleri ister istemez onların yanında rekabete itiyor. Biz de futboldan parayı alıp yiyoruz. Yediklerimiz yetmiyor üstüne borçlanıyoruz, borçlara da faiz işliyor. Amatörlere devletin desteği gerekir. Bu bizi aşıyor. Stopaj iadelerini alıyorduk. Devletimizin, milletimizin çocuklarına harcıyorduk. Stopaj iadelerinin bize tekrar verilmesi lazım. Spor bakanımıza da söyledim. Bize borç verin biz bunu 4-5 sene de iade edelim dedim. Mantık ve mentalite doğru. Sporcu vergisini ödemeli. Pandemide bu vergilendirme 1 sene ötelensin isterdim. Amatörlere verilen destek 1 sene daha devam etmeliydi."
"Spor mahkemelerinin sporcu sendikası gibi hareket etmeleri zarar veriyor"
UEFA'nın pandemi döneminde kulüplere destekte bulunmadığını söyleyen Çebi, "UEFA zor dönemde destek olacağız, mali konuları 1 sene erteleyeceğiz diye konuştu. Futbolcu, nisan ve mayıs aylarında parasını alamamış, sözleşmesini feshetmiş ve UEFA'ya gitmiş. UEFA 'Parasını vereceksin' diyor. Bize, 'Pandemi mücbir sebep sayılmaz' diye yazı geldi. Bazı spor mahkemelerinin sporcu sendikası gibi hareket etmeleri zarar veriyor. Spor kulübü olmayan yerde sporcular nerede spor yapacak ve para kazanacaklar. Herkesi iyi düşünmeye davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı nedeniyle gündeme gelen hükmen mağlubiyet konusuna değinen Çebi, "Yabancı futbolcu sayısından dolayı elde kalan futbolcular var. Onların affını rica edebiliriz. Yabancı sınırını kaldıralım. Altyapıdan çocukların profesyonelliğine bakılmaksızın oynamasını sağlayalım. Bir adım atalım. Elimizdeki tüm imkanları kullanalım. Eldeki enstrümanlar tamamlanmadan mevcut haliyle hükmen mağlubiyete destek vermiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kadın seyircilerin sayısının arttırılması gerektiğini söyleyen Çebi, iddiada asıl aktörün spor kulüplerinin olduğunu ve kulüplere düşen paranın arttırılması gerektiğini söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile pazar günü oynanacak derbide sarı-lacivertli rakiplerini yenerek siyah-beyazlı takımın da şampiyonluk yarışının içinde olduğunu göstermek istediklerini söyledi.
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi, Fenerbahçe'nin medya tarafından şampiyon ilan edildiğini söyledi.
Beşiktaş'ın yarış dışı kaldığı yönündeki algıyı yıkmak istediklerini söyleyen Çebi şunları aktardı:
"Sezon başından bu yana Fenerbahçe bazı medya mensupları tarafından transferleri nedeniyle sezon başında şampiyon ilan edildi. Bu hafta maçı kazanarak bunun böyle olmadığını ve Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz. Yapılan transferler, fiyatlarıyla ve adetleriyle bir takımın sezon başında şampiyon ilan edilmesini gerektirmiyor. Bazı medya mensuplarının bu anlamda tutumunun yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Son maç oynandığında ve son düdük çaldığında matematiksel olarak şampiyon ilan edilir. Bu algıyı yıkacağız. Bu yüzden bu maç çok önemli. Fenerbahçe bu senenin şampiyonudur, Beşiktaş iyi transfer yapamadı ve yarışın içinde olmayacak algısını yıkmak en büyük arzumuz."
Beşiktaş'ın uzun yıllardır Kadıköy'de derbi galibiyeti alamaması ile ilgili bir soruya başkan Çebi, "Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu pazar günü böyle bir başlangıç olacağını hissediyorum. Beşiktaş, hocasıyla, oyuncusuyla iyi bir takım. Bu bir motivasyon olur mu hiç aklıma gelmedi. Futbolcuların bunu bildiğini sanmıyorum. Motivasyon olarak değerlendirilebilir ama böyle bir motivasyona ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon ilan edilen bir takım ve bu sezon hiçbir şey yapamayacağı söylenen bir Beşiktaş olması, futbolcular adına en büyük motivasyon olacaktır. Futbolcular zeki insanlardır ve burada ne anlatılmak istendiğini görüp vazifelerini yerine getirecektir." diye cevap verdi.
"Umarım hakemin başarısının tartışılmadığı bir maç olur"
Karşılaşmayı yönetecek Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Türkiye'deki en önemli konulardan birisi derbiler. Taraftarların keyif aldığı, daha çok önemsediği mücadeleler. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Rekabet sahalarda, dışarıda ise dostluk olacak. Bütün başkanlar olarak bunları vurguluyoruz. Bu tür derbilerde hakem konusu öne çıkar. Yine bu maçla ilgili bir hakem konusu var. Genç bir hakem var. Başarılı olmasını ve hata yapmamasını diliyorum. Maç bittikten sonra hakem konularının gündem dışında kalmasını diliyorum. Genç hakemleri destekleyen bir başkan olarak bunları defalarca söyledim. Gelecek hakem arkadaşın, Fenerbahçe ile ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için şu anda hiçbir önemi yok. Ben maçın sonucunda hakemin başarısını tartışırım. Umarım hakemin başarısının tartışılmadığı bir maç olur. Hataların olmadığı ve konuşulmadığı bir maç olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen sezon Beşiktaş'ta bu sezon Fenerbahçe'de forma giyen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le ilgili konuşan Çebi, "İkisi de profesyonel futbolcular. Bu şekilde kazanmış olmamız bizim için yeterli. O dönem Beşiktaş forması giyiyorlardı ve maçın galibi Beşiktaş oldu. Geçmişte bunu yapmış olmalarının tekrar yapıp yapmayacağını maç oynamadan göremeyiz." ifadelerini kullandı.
Derbiye özel bir galibiyet primi belirlemediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Özel bir galibiyet primi olmayacak. Maç bittikten sonra zaman zaman yöneticiler olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucu verdiğimiz primler oluyor ama maçlardan önce futbolcuları motive etmek için prim verdiğimiz doğru değildir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.