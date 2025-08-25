Dolar
Spor

Basketbolda 24 yıllık madalya özlemi

Türkiye, EuroBasket'te en iyi derecesini ev sahibi olduğu 2001'de gümüş madalya kazanarak elde etti.

25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Basketbolda 24 yıllık madalya özlemi

İstanbul

A Milli Basketbol Takımı, 26. kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıllık madalya özlemine son vermeyi hedefliyor.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

EuroBasket'e 25 kez katılan milliler, en iyi derecesini 2001'de elde etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi olduğu EuroBasket 2001'de önemli bir başarıya imza atarak finale yükseldi. A Milli Takım, 9 Eylül 2001'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan final maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Türkiye, gümüş madalya aldığı bu organizasyonun ardından katıldığı 9 Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olamadı. 8 turnuvada ilk 8'e dahi giremeyen milliler, Polonya'da düzenlenen EuroBasket 2009'da 8. sırada yer aldı.

A Milli Takım, 2022'de Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda da beklentileri karşılayamadı. Milliler, son 16 turunda Fransa'ya şanssız bir şekilde 87-86 mağlup oldu ve organizasyonu 10. tamamladı.

İlk kez EuroBasket 1949'a katıldı

Türkiye, 42'ncisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 1949'da mücadele etti.

Mısır'da gerçekleştirilen 6. Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olan milliler, 1959'da ilk kez ev sahipliği yaptığı turnuvayı ise 12. sırada tamamladı.

Çekoslovakya'da organize edilen EuroBasket 1981'in ardından üst üste 5 şampiyonaya katılamayan Türkiye, son 15 turnuvaya ise adını yazdırmayı başardı.

Hedef, 24 yıllık madalya özlemine son vermek

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonalarında 24 yıllık madalya özlemine son vermenin peşinde.

Basketbol otoriteleri tarafından madalya kazanmaya aday takımlar arasında gösterilen milliler, kulüpler düzeyinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan başantrenör Ergin Ataman yönetiminde EuroBasket 2025'te kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası performansı

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansı şöyle:

YılDüzenlendiği ülkeDereceOGMAY
1949Mısır4633247256
1951Fransa6963432357
1955Macaristan11954611515
1957Bulgaristan91082704556
1959Türkiye12734397426
1961Yugoslavya10835464475
1963Polonya15918532641
1971Batı Almanya12716476582
1973İspanya8725490558
1975Yugoslavya9734509571
1981Çekoslovakya11817533657
1993Almanya11624403465
1995Yunanistan13615462539
1997İspanya8936647699
1999Fransa8945563603
2001Türkiye2642461473
2003İsveç12422298296
2005Sırbistan-Karadağ9413293322
2007İspanya11615388472
2009Polonya8954672649
2011Litvanya11835582542
2013Slovenya17514355398
2015Almanya/Letonya/Hırvatistan/Fransa14633482535
2017Türkiye/Finlandiya/İsrail/Romanya14624444453
2022Çekya/Gürcistan/İtalya/Almanya10633489465
