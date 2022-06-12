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Spor

Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son gününde "Başkent Kültür Yolu Koşusu" yapıldı.

Muhammed Boztepe   | 12.06.2022
Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - AA

Ankara

Beş kilometre uzunluğundaki parkur, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayıp CSO Ada Ankara'da sona erdi.

Yarışta erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci, Kenyalı Moses Toon ikinci, Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Fatma Arık birinci, Ümmü Kiraz ikinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ise yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere ise 2 bin 500 lira para ödülü verildi. 

Dereceye girenlere madalya ve ödülleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından takdim edildi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 16 günlük "Başkent Kültür Festivali"nin son günü olduğunu vurgulayarak, "Koşu, kültür yolu festivalimizin gerçekleştiği aks üzerinde oldu. Sloganımız da 'Sanat Aşkına Koş'. Arkadaşlarımız heyecanlıydı. Koşu, festivale güzel bir renk kattı ve hafızalarımızda güzel bir yer edindi." ifadelerini kullandı. 

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