Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,062.50
BTC/USDT
69,423.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Metin Arslancan  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Istanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım
Bayrampaşa'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Antalyaspor, Samsunspor'u mağlup etti

Galatasaray, Eyüpspor'u 5 golle geçti

Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 139. randevu

Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 139. randevu
Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı zirve iddiasını sürdürüyor

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı zirve iddiasını sürdürüyor
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet