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Spor

Bakan Kasapoğlu: Bütün imkanlarımızı 'fikri hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirme yolunda seferber ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gazinin, Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak, onun vasiyeti olan 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirme yolunda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Muhammed Boztepe   | 10.11.2021
Bakan Kasapoğlu: Bütün imkanlarımızı 'fikri hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirme yolunda seferber ediyoruz Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - Anadolu Ajansı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatını ülkesine adayan Atatürk’ün, milletimizden aldığı güçle başlattığı istiklal ve istikbal mücadelesi Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlanmış ve Gazi Mustafa Kemal, bu mücadelede gösterdiği inanç ve kahramanlıkla tüm dünyanın hayranlığına mazhar olmuştur. Gazinin, Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak, onun vasiyeti olan 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirme yolunda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz mücadelesinin hareket noktası olan ve ülkemizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeden, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygularla, bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun."


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