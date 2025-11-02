Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,864.10
BTC/USDT
110,296.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Bak, Londra'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt dışında güçlü diasporanın önemli olduğunu ve buna birlikte hareket ederek ulaşılabileceğini söyledi.

Yunus Kaymaz  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Bakan Bak, Londra'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi Fotoğraf: Yunus Kaymaz/AA

Londra

Bakan Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmaya Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eski milli kaleci Rüştü Reçber de katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada yaptığı konuşmada güçlü bir diaspora olmanın önemine değinen Bakan Bak, "Seçimlerde, belediye seçimlerinde, parlamentoda yer kazanmak lazım. Bunların hepsi güçlerimizi birleştirerek olur. Birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak çok daha büyük güç elde ederiz." dedi.

6 Şubat depremlerinin Türkiye'yi çok etkilediğini belirten Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla 350 bin konutun anahtarını teslim ettik. Aralık ayında bu rakam 450 bine ulaşacak. Yaklaşık 100 milyar dolarlık harcamayı şu ana kadar yaptık. Bütün etkileriyle birlikte 150 milyar doları bulacak bir yatırım. Her ülke böyle bir şeyin altından kalkamaz. Biz de Bakanlık olarak orada 6 tane öğrenci yurdu yaptık. Gençlerimizin daha çok sosyalleşmesi için, bu travmayı atlatması için sahalar, tesisler yaptık." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma İngiltere genelindeki gösterilerle de büyük tepki gösterildiğini kaydeden Bak, "İngiltere'nin Filistin'i tanıması çok çok önemli. Bu süreç içinde özellikle bizim vatandaşlarımızın, diasporamızın güçlü olması lazım." dedi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da "Biz büyük bir aileyiz. Hem Türkiye'de yaşayan 80 milyonu aşkın vatandaşımız hem yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın diasporamız yekvücut aslında, aynı ideal doğrultusunda ilerliyoruz. Burada da vatandaşlarımızın desteğiyle hem ülkemizi çok daha iyi temsil ediyoruz hem de bu ilişkilerimizi iki ülkenin yararına olacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Benzer haberler

Bakan Bak, Londra'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Bakan Bak, Londra'da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Londra'da İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet