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Spor

Bakan Bak, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvurularının başladığını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvurularının başladığını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Bakan Bak, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvurularının başladığını duyurdu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18-30 Eylül tarihlerinde Hatay’da düzenlenecek kampa, 18-23 yaş arasındaki gençler katılabilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, 30 Ağustos'a kadar "www.genclikhizmetleri.gov.tr" internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençleri ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusuna her alanda desteklediğini belirterek, "Gençlerin tarım sektörüne ilgisini artırmak, genç çiftçilerin yenilikleri takip etmesini sağlamak ve geleceğin tarım profesyonellerini yetiştirmeye katkıda bulunmak için oldukça detaylı planlanmış bir içerik oluşturduk. Kampta sürdürülebilir tarımın temel ilkeleri, tarım ekonomisinin dinamikleri, tarım sektöründe kariyer imkanları, tarımda teknolojik gelişmeler ve yenilikçi çözümlerle ilgili eğitim, atölye ve geziler olacak. Yıl içerisinde de gençlere tarımda kariyer fırsatlarının ve genç çiftçilere modern tarım tekniklerinin anlatılacağı programlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı’nda, 18-23 ve 25-30 Eylül olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

Kampta teorik eğitimlerin yanında tarla çalışmaları, seralarda incelemeler ve geziler yapılarak son gelişmeler yerinde gözlemlenebilecek. Program kapsamında, “Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri", "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler", "Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu", "Tarım ve Toplum” başlıklarında eğitimler düzenlenecek.

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