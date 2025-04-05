AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, şampiyon oldu.
İzmir/Ankara
Sarı-lacivertli takım, kupayı 5. kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe Medicana kupasını aldı
Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA
Fenerbahçeli oyuncular tören öncesi üzerinde "şampiyon" yazan tişörtler giydi.
Törende ilk olarak şampiyonada görev yapan hakemlere ödülleri takdim edildi.
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA
Eczacıbaşı Dynavit'e ikincilik madalyaları verildikten sonra şampiyon Fenerbahçeli oyuncular da madalyalarını aldı.
Fotoğraf: Ali Korkmaz/AA
Sarı-lacivertli oyuncu Melisa Vargas, AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ve AXA Türkiye Mali İşler Başkanı ve İcra Üst Kurulu Üyesi Tuğba Karataş Arıcan'dan aldığı kupayı kaldırdı.
Bu sırada sahaya giren taraftarlar da kupayla fotoğraf çektiren oyuncularla şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA
Finallerin en değerli oyuncu Melisa Vargas
AXA Sigorta Kupa Voley finallerinin en değerli oyuncu ödülü, Fenerbahçe Medicana'dan Melisa Vargas'a takdim edildi.
AXA Sigorta Kupa Voley sürdürülebilirlik ödülleri ise Eczacıbaşı Dynavit'in genç oyuncu Aybüke Özel ile Fenerbahçe Medicana'nın genç oyuncusu Liza Safranova'ya verildi.
Bakan Bak'tan Fenerbahçe Medicana'ya tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.