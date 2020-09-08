AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupasının sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta
Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Bursa
Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götüren taraf oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.