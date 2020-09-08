Euro
8.83
Dolar
7.49
BIST 100
1,089.60
Altın
1,932.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupasının sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Sergen Sezgin   | 08.09.2020
AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupasının sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götüren taraf oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 1370 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
İspanya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 964 arttı
Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
Türkiye’de son 24 saatte 1761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupasının sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta

AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupasının sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 30 ülkeye ihracatını katladı

Sis bulutlarıyla kaplı Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

1,5 dönümlük serada ürettiği ejder meyvesinden yılda 80 bin lira kazanıyor

1,5 dönümlük serada ürettiği ejder meyvesinden yılda 80 bin lira kazanıyor
İhracat ikincisi Bursa'dan 8 ayda 7,5 milyar dolarlık dış satım yapıldı

İhracat ikincisi Bursa'dan 8 ayda 7,5 milyar dolarlık dış satım yapıldı
Piknikte düşerek kısmi felç geçiren hasta 1,5 ayda yürümeye başladı

Piknikte düşerek kısmi felç geçiren hasta 1,5 ayda yürümeye başladı