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Spor

Avrupa şampiyonu bilardocu, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 25 yaş altı üç bant kategorisinde şampiyon olan milli sporcu Burak Haşhaş, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Servet Tümer  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Avrupa şampiyonu bilardocu, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, 25 yaş altı üç bant kategorisi finalinde dün Avusturyalı Nikolaus Kogelbauer'i 40-20'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Haşhaş, AA muhabirine organizasyonu ve kazandığı başarıyı değerlendirdi.

Milli sporcu, Avrupa şampiyonu olduğu için büyük mutluluk yaşadığını, Antalya'daki turnuvanın kendisini için özel olduğunu ifade etti.

Antalya'da güzel bir organizasyonun sürdüğünü anlatan Burak Haşhaş, "Bu turnuvayı kendi ülkemde kazanmak benim için daha da anlamlı. 15 farklı kategorinin oynandığı turnuvada ülke olarak 10 dan fazla madalya bekliyoruz. İlkini biz gençler olarak aldık çok mutluyum. Hedefim büyüklerde dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Elde ettiği başarıda en büyük etkenin çok çalışmak olduğunu dile getiren Haşhaş, ailesinin ve usta bilardocu Semih Saygıner'in desteğinin de kendisi için çok önemli olduğunu kaydetti.


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