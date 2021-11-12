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Spor

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye 2 bronz madalya kazandı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.

Musa Samur   | 12.11.2021
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye 2 bronz madalya kazandı

Ankara

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından organizasyonun ilk gününde 5 sıklette mücadeleler yapıldı.

Erkekler 45 kiloda Hamza Osman Aydoğan, 48 kiloda Yüşa Arif Kabaca, kızlar 55 kiloda Özge Özbey, 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde kızlar 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya kazandı.

Şampiyonada yarın erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer tatamiye çıkacak.

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