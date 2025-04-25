Boşnak sporcu, bir hastaya yardım toplamak için koşarak ve bisiklet sürerek İstanbul'a ulaşacak
Bosna Hersekli genç sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisi için gereken miktarın toplanabilmesi için başkent Saraybosna'dan İstanbul'a koşarak ve bisiklet sürerek ulaşacak.
Saraybosna
Saraybosna'daki uğurlama töreninde konuşan Suljovic, bu tarz bir yardım kampanyasına ilk kez katılmadığını söyleyerek, "Anelija için daha çok yardımın toplanmasını yürekten diliyorum. Yardım etmek isteyen herkese çağrıda bulunuyorum. İstanbul'da görüşürüz." dedi.
Suljovic, Bosna Hersek'in ardından Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediğini belirterek, İstanbul'da ise yardım projesinin elçisi ve Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko ile koşacaklarını belirtti.
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Smajic de kendisi için yapılan bu yardım kampanyası için son derece duygusal olduğunu ifade ederek, "Kullanmam gereken ilaçlar oldukça pahalı. Uzun zamandır kanserle mücadele ediyorum. Nadir görülen tiroit kanseri hastasıyım." diye konuştu.
Genç sporcu Suljovic'in, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 1200 kilometre sürecek yolculuğuna 3 kişilik bir ekip de eşlik edecek.
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