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Spor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı

Şahinbey Belediyespor: 9 - AFC Tbilisi: 0

Adsız Günebakan   | 22.05.2021
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı

Gaziantep

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin ikinci gününde Şahinbey Belediyespor, AFC Tiflis'i 9-0 yenerek finale çıktı.

Akkent Spor Kompleksi'nde yapılan turnuvanın ikinci gününde oynan 4'üncü karşılaşmada Şahinbey Belediyesi, Fatih Şentürk'ün 3, Rahmi Özcan ve Kudret Khudoykulov'un 2'şer, Mendes'in 1, rakip oyuncuların da 1 golü kendi kalelerine atmasıyla mücadeleden 9-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Şampiyonanın ilk gününde çıktığı iki maçı da kazanan Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyespor, bugünkü ilk maçında da Karabağ'ı 5-0 yenmişti.

Şahinbey Belediyespor, finalde yarın Legia Varşova-Vicenza Calcio maçının galibiyle karşılaşacak.

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