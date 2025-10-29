Dolar
41.96
Euro
48.93
Altın
3,936.07
ETH/USDT
3,997.40
BTC/USDT
113,236.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı B Ligi'nde kalmaya hak kazandı

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi play-out rövanş karşılaşmasında A Milli Takımı konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup etti ve B Ligi'nde kalmaya hak kazandı.

Mustafa Güngör  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı B Ligi'nde kalmaya hak kazandı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakemlerin bahis iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
İletişim Başkanı Duran: Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barışa tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü

Benzer haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı B Ligi'nde kalmaya hak kazandı

A Milli Kadın Futbol Takımı B Ligi'nde kalmaya hak kazandı

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Kosova'yı konuk edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet