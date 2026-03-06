At yarışlarında Dünya Kadınlar Günü Koşusu, yarın yapılacak
10. kez düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü Koşusu yarın İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
İstanbul
Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilecek koşunun İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
10. kez yapılacak Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının, 2 bin metrelik sentetik pistte yarışacağı aktarıldı.
Hipodromda, "At Nalından Umuda" projesi kapsamında Diyarbakır Çınar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadınların kullanım ömrünü tamamlamış nallardan el emekleriyle ürettiği dekoratif objelerin yer aldığı serginin de ziyaret edilebileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.