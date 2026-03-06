Dolar
logo
Spor

At yarışlarında Dünya Kadınlar Günü Koşusu, yarın yapılacak

10. kez düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü Koşusu yarın İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Emre Doğan  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
At yarışlarında Dünya Kadınlar Günü Koşusu, yarın yapılacak Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilecek koşunun İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.

10. kez yapılacak Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının, 2 bin metrelik sentetik pistte yarışacağı aktarıldı.

Hipodromda, "At Nalından Umuda" projesi kapsamında Diyarbakır Çınar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadınların kullanım ömrünü tamamlamış nallardan el emekleriyle ürettiği dekoratif objelerin yer aldığı serginin de ziyaret edilebileceği bildirildi.

