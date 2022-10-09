Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,326.10
BTC/USDT
19,516.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katılıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Paris’teki Maison de la Mutualite salonunda düzenlenen Mevlid-i Nebi Avrupa Açılış Programı’nda konuşuyor
logo
Spor

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Serkan Avci   | 09.10.2022
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Mersin

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Paralel bar aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden topladığı 14 bin 800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Litvanya'dan Robert Tyorogal 14 bin 550 puanla gümüş, Romanya'dan Andrei Vasile Muntean ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de sağanak etkili oldu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı
Hatay kırsalında çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda toplam 164 müzeyi tamamen yeniledik

Benzer haberler

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Bakan Yanık: 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya aldı

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu
Mersin'de ormanlık alanlara 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu ekilecek

Mersin'de ormanlık alanlara 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu ekilecek
Milli Savunma Bakanı Akar’a Azerbaycan’dan madalya

Milli Savunma Bakanı Akar’a Azerbaycan’dan madalya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet