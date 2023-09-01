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Spor

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda birinci eleme yarışları tamamlandı

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda birinci eleme yarışları tamamlandı.

Mustafa Ünal Uysal, Aleyna Coşkun  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda birinci eleme yarışları tamamlandı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarıştı.

Sporcular şampiyonanın ilk gününde yer, paralel bar, kulplu beygir, asimetrik paralel ve atlama masasında finale kalmak için performans sergiledi.

6 milli sporcu adını finale yazdırdı

Ay-yıldızlı sporculardan Ahmet Önder yer aletinde 14,300 ve paralel barda 14,250 puanlık performansıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Kulplu beygirde 14,100 puanla Ferhat Arıcan adını finale yazdırdı. Atlama masasında ise Bengisu Yıldız 13,000, Ceren Biner 12,875 puanla finalde yarışacak sporcular arasında yer aldı.

Asimetrik paralelde ise 13,200 puanla Sevgi Seda Kayışoğlu, 12,250 puanla Derin Tanrıyaşükür Türkiye adına final hakkı yakalayan isimler oldu.

Organizasyonun ikinci alet eleme yarışları yarın saat 15.00'te başlayacak.

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