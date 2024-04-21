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Spor

Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası sona erdi

Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası tamamlandı.

Muhammed Boztepe  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası sona erdi Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

EXPO 2016 alanında yapılan organizasyonun ardından derece elde eden sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Dünya Atletizm Federasyonu (WA) Üst Yöneticisi (CEO) Jon Ridgeon, Dünya Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı.

Törende dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Şampiyonada madalya alan sporcu ve ülkeler şöyle:

Kadınlar 20 kilometre:

Altın: Kimberly Garcia Leon (Peru)

Gümüş: Zhenxia Ma (Çin)

Bronz: Erica Sena (Brezilya)

Kadınlar takım:

Altın: Çin

Gümüş: Peru

Bronz: İspanya

Erkekler 20 kilometre:

Altın: Perseus Karlström (İsveç)

Gümüş: Paul Mcgrath (İspanya)

Bronz: Diego Garcia Carrera (İspanya)

Erkekler takım:

Altın: İspanya

Gümüş: Japonya

Bronz: İtalya

Karışık bayrak maraton:

Altın: Francesco Fortunato-Valentina Trapletti (İtalya 2)

Gümüş: Koki Ikeda-Kumiko Okada (Japonya)

Bronz: Alvaro Martin-Laura Garcia-Caro (İspanya)

20 yaş altı erkekler 10 kilometre:

Altın: Isaac Beacroft (Avustralya)

Gümüş: Shengji Shi (Çin)

Bronz: Jiawei Luo (Çin)

20 yaş altı kadınlar 10 kilometre:

Altın: Xizhen Yang (Çin)

Gümüş: ldara Meilan (İspanya)

Bronz: Sofia Santacreu (İspanya)

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