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Spor

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Emre Doğan   | 29.05.2021
Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor

İstanbul

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.

Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes ile Barcelona arasında 24. randevu

Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.

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