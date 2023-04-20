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Spor

Albino yüzücü Ceren Yergezen kulaçlarını Paralimpik Oyunları'na katılmak için atıyor

Albino ve yüzde 85 görme engelli milli yüzücü Ceren Yergezen, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için kulaç atıyor.

Ağıt Erdi Ulukaya  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Albino yüzücü Ceren Yergezen kulaçlarını Paralimpik Oyunları'na katılmak için atıyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 10 yaşında yüzme sporuna başlayan, albinizmli (Albinizm, saçta, deride ve gözlerde melanin pigmentinin eksikliğinden kaynaklanan genetik farklılık. Halk arasında albino olarak adlandırılan albinizmli bireyler, genellikle beyaz veya beyaza yakın bir cilde sahip) 15 yaşındaki Yergezen, aynı yıl kazandığı derecelerle milli takıma seçildi.

Aydınlı Ceren Yergezen, çeşitli zamanlarda 7 dalda Türkiye birincilikleri elde etti.

Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda milli takım kampında çalışmalarını sürdüren Yergezen, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyor.

Her iki gözünde de doğuştan görme engeli olan milli yüzücü Yergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ve motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.

Yaşına göre oldukça iyi yüzdüğünü belirten Yergezen, "Antrenmanlarımız zor fakat derecelerim güzel. Şu an kendi istediğim derecelere gelebilmek için sıkı bir antrenman çalışması yürütüyoruz. Sabah, akşam havuza giriyorum, teknik çalışmaları da karada yapıyorum. Yüzmeye odaklanmış durumdayım." ifadesini kullandı.

Yergezen, milli takım kampında çok iyi bir hava yakaladıklarını ve arkadaşlık ortamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Milli takıma seçildiğinde çok sevindiğini dile getiren Yergezen, şöyle konuştu:

"Milli takıma seçilmek kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Ailem, arkadaşlarım ve antrenörlerim benimle gurur duyuyor. 7 dalda Türkiye birinciliğim var. Alanya'da ilk yarışımda Türkiye birinciliği aldım. Sonraki yıllarda da çeşitli derecelerim var. Şu anda sırt, serbest, kurbağa başta olmak üzere 8 dalda derecelerim var. 50 metreyi 33 saniyede yüzme rekoru bende, bunu gururla taşıyorum. İlk hedefimi, küçüklüğümden beri milli takıma girme isteğimi başararak gerçekleştirdim. Yeni hedeflerim ağustos ayında İngiltere'de düzenlenecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda derece almak. Daha sonra 2024'te Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, altın madalyayı almak istiyorum."

"Havuz tüm stresimi alıyor"

Yergezen, albinizmli olduğu için insanların kendisini farklı bulduğunu ifade etti.

En çok güneşte durmakta zorluk çektiğini belirten Yergezen, şunları kaydetti:

"Tenim beyaz olduğu için çok çabuk yanabiliyorum. Bu yüzden kimisi beni çok güzel kimisi farklı buluyor. Yüzme bilmeden önce öz güvenim düşüktü. Şu an öz güvenim çok yüksek. Yüzme zor bir branş olmasına rağmen ben öğrenmek için başladım, buralara kadar geldim. Havuz tüm stresimi alıyor. Derece alınca çok mutlu oluyorum."

Engelli sporculara tavsiyelerde bulunan Yergezen, spora herhangi bir engelin olmadığını vurgulayarak, engellilerin bir spor branşıyla uğraşmaları gerektiğini söyledi.

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