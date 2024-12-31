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Spor

Alanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" verildi

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na Alanya Belediyesi tarafında "şehrin anahtarı" verildi.

Mustafa Kurt  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Alanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" verildi

Antalya

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti.

Özçelik, ziyarette Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" ile milli sporcunun motosiklet üzerindeki tablosunu hediye etti.

Razgatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir yıl geçirdiğini söyledi.

Dünya şampiyonluğunu 2024 yılında tekrar elde ettiğini belirten Razgatlıoğlu, "Zorlu bir yıldı. Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak inanılmaz bir duyguydu. O yüzden çok mutluyum." dedi.

2025'in herkes için mutlu sağlıklı ve hayallerine ulaştığı bir yıl olması temennisinde bulunan Razgatlıoğlu, "Sporcuların büyük hayalleri var. Sezona, yıla büyük hayallerle başlıyorlar. Umarım istedikleri yolda yürürler ve hayallerine ulaşırlar." diye konuştu.

Razgatlıoğlu kendisine hediye edilen tablo ve "şehrin anahtarı" için başkan Özçelik'e teşekkür ederek, önemli ve özel bir hediye aldığının dile getirdi.

Alanya'nın kendisine sahip çıkmasının inanılmaz bir duygu olduğunu ifade eden Razgatlıoğlu, "Bana verilen önemli hediyeyi her zaman koruyacağıma ve en iyi yerde sergileyeceğime söz veriyorum. İnşallah 2025 yılında da dünya şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Özçelik ise ülkenin ve Alanya'nın gururu Toprak Razgatlıoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek "Alanya'mızı en iyi şekilde temsil ettiği ve bizleri gururlandırdığı için şehrimizin manevi temsilcisi olarak kendisine şehrimizin anahtarını verdik." değerlendirmesinde bulundu.

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