Afgan gençler, TİKA sponsorluğunda Afganistan Badminton Milli Takımı'na girmek için mücadele ediyor
Afganistan'da yüzlerce genç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda düzenlenen Afganistan Badminton Milli Takımı seçmelerine katılarak zorlu rekabet ortamında ter döküyor.
Kabil
Afganistan'da, Taliban'ın Ağustos 2021'de ülke yönetimine gelmesiyle aksayan badminton, TİKA desteğiyle yeniden canlandı.
Maddi zorluklar nedeniyle yaklaşık 2 yıldır Afganistan Badminton Milli Takımı seçmeleri yapılamıyordu. Bu nedenle TİKA, Afgan gençler için elini taşın altına koydu.
TİKA, Afgan gençlere gelecek umudu olması için raket, tüytop, mat, file, oyuncu ve hakem üniformaları gibi seçmeler için gerekli tüm maddi desteği sağladı.
Bu kapsamda Afganistan Badminton Federasyonu, TİKA'nın sponsorluğunda başkent Kabil'deki Cimnastik Stadyumu'nda yapılan maçlarla yeniden oyuncu seçmelerine başladı.
26 Mayıs'ta başlayıp yarın sona erecek seçmelerde 16, 19 ve 20 yaş kategorilerinde 170 badminton tutkunu genç, Afganistan Milli Takımı formasını giymek için mücadele ediyor.
Yapılan yüzlerce maç neticesinde, her bir kategoriden 12'şer oyuncu seçilecek ve ülkeleri için yarışacak.
Sabah saatlerinde stadyuma gelen oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından maçlara başlıyor. Sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar süren müsabakalarda oyuncular kıyasıya rekabet ederek ter döküyor.
"Ülkeme iftihar getirmeyi hedefliyorum"
16 yaşındaki 11'inci sınıf öğrencisi Tarık Haşimi, AA muhabirine, okulda çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek bu başarısını spor alanında da sürdürmek istediğini dile getirdi.
Yıllardır park ve sokaklarda, mahalle arkadaşlarıyla ilgi duydukları badmintonu oynadığını ancak bundan sonra profesyonelleşmek istediğini kaydeden Haşimi, "Gelecekte, ülkeme iftihar getirmeyi hedefliyorum. Badmintonda iyi bir konuma gelmek ve üst düzey müsabakalarda boy göstermek istiyorum." diye konuştu.
Haşimi, maçlarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldığını, her yenilginin bir sonraki maçı kazanmak için kendisini daha da azimli hale getirdiğini kaydetti.
Müsabakalar dışında da her gün mutlaka badminton oynadığını anlatan Haşimi, Afgan gençlerin spora ilgi duyduklarını ancak kendilerini geliştirecek imkanları olmadığını söyledi.
Haşimi, "Afganistan'da çok yetenekli insanlar var. İmkan sağlanması durumunda yurt dışında çok sayıda kupa kazanabiliriz." dedi.
"Bir gün uluslararası müsabakalarda parlamak istiyorum"
Haşimi'yle aynı yaştaki Muhammed Sadık da okulda başarılı bir öğrenci olduğunu, sporun kendisini daha disiplinli bir çalışma temposuna soktuğunu ve okuldaki başarısını da artırdığını anlattı.
Badmintona, mahalle arkadaşlarıyla oynayarak başladığını, seçmeler sonucunda Milli Takım forması giyeceğinden emin olduğunu söyleyen Sadık, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 1,5 yıldır badminton oynuyorum. Rakiplerim, 5-6 yıldır badminton oynuyor ancak şu an onları ben yeniyorum. Bir gün uluslararası müsabakalarda parlamak istiyorum. Başka ülkelere gitmeyi, becerilerini görmek için yabancı oyuncularla tanışmayı istiyorum. Eğitimde de tıp gibi iyi bir bölümü kazanmak istiyorum."
Seçmelere çok çalıştığını ve saatlerce pratik yaptığını kaydeden Sadık, 7 maçı kazandığını, sadece 1 maçı kaybettiğini aktardı.
Sadık, "Bugün rakibim pek güçlü değildi. 21'e 9 ve 21'e 8 kazandım. Ona göre çok daha güçlüydüm." ifadelerini kullandı.
"Afganistan'da iyiye giden güzel şeyler olduğunu görüyoruz"
TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ise sponsorluğu üstlenerek zor şartlar altında yaşayan Afgan gençlere umut aşılamanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Maçların çoğunu izlediğini ve gençlerin milli formayı giymek için çok çabaladığını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Afganistan'da ciddi anlamda bir sporcu potansiyeli var. Ciddi bir genç nüfusa sahip. Rejim değişikliği ile birçok sporda olduğu gibi badminton sporunu yapamaz hale geldiklerini öğrenmiş olduk. Afganistan'da iyiye giden güzel şeyler olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da normalleşmiş bir Afganistan olduğunu da belirtmek istiyoruz. Spor da bunlar arasındaki en iyi malzemelerden birisi. Afganistan'da ciddi anlamda sporcu potansiyeli var. Çocuk ve gençlerin gözündeki o ışık bizim ne kadar anlamlı ve güzel bir iş yaptığımızı gösterdi."
Afganistan Badminton Federasyonu Başkanı İrşadul Hak ise söz konusu yardım nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.
Hak, Türkiye Badminton Federasyonundan kendileriyle işbirliği yapmasını ve Afgan oyunculara destek vermesini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.