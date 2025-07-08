Dolar
40.02
Euro
46.95
Altın
3,307.53
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
9,998.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UCM'den Afganistan yönetimi liderleri hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan'da yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında tutuklama emri çıkardı.

Selman Aksünger  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
UCM'den Afganistan yönetimi liderleri hakkında tutuklama kararı

Lahey

UCM 2 numaralı Ön Dava Dairesinin aldığı karara ilişkin yapılan açıklamada, Afganistan'da 15 Ağustos 2021'den itibaren yönetimde olan Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Taliban Başyargıcı Abdülhakim Hakkani hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, iki Taliban liderinin Roma Statüsü'nün 7(1)(h) maddesi kapsamında insanlığa karşı suç olan zulüm suçunun işlenmesi için emir verdiği ve teşvik ettiğine dair makul gerekçeler bulunduğu kaydedildi.

UCM'nin değerlendirmesine göre, Taliban nüfusun tamamına belirli kurallar ve yasaklar getirmekle birlikte, özellikle kız çocukları ve kadınları, cinsiyetleri nedeniyle hedef alarak temel hak ve özgürlüklerden mahrum bıraktı.

Açıklamada, tutuklama emirlerinin ilk başta mağdur ve tanıkları korumak ile yargılama sürecini güvence altına almak amacıyla gizli tutulmasının düşünüldüğünü fakat bunun kamuoyu tarafından bilinmesinin bu suçların daha fazla işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunabileceği gerekçesiyle kararın kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

UCM Savcılığı, 23 Ocak 2025'te, Afganistan'da yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında, "kadınlara yönelik sistematik zulüm nedeniyle insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle tutuklama emri çıkartılmasını talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ödemiş'te yangın sırasında kurtarılan 4 bin büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi
Üç ildeki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi
DMM, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki mağarada "tuzaklama" yapıldığı iddialarını yalanladı
Kocaeli'de "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" imzalandı

Benzer haberler

UCM'den Afganistan yönetimi liderleri hakkında tutuklama kararı

UCM'den Afganistan yönetimi liderleri hakkında tutuklama kararı

BM, ABD'nin itirazına rağmen Afganistan ile ilgili karar tasarısını kabul etti

BM, bu yıl 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon için tutuklama kararı çıkarılması reddedildi

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon için tutuklama kararı çıkarılması reddedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet