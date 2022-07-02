A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yendi

İstanbul
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya'yı 3-1 yendi.
Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etmişti.
Milliler, dördüncü maçında bugün TSİ 23.00'te ABD ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.