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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Avrupa "ses getirmek"

Tarihinde ilk kez EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, şampiyonada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Mustafa Kurt  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Avrupa "ses getirmek" Fotoğraf: Mustafa Kurt / AA

Antalya

Rumen başantrenör Costica Buceschi, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonasında "ellerinden gelenin en iyisini" yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Turnuvaya ilk kez katıldıklarını herkesin bildiğini dile getiren Buceschi, "Bu yüzden takımımızın zayıf gözükmemesi adına çalışmalarımıza yoğun başladık. Uyum yakalamaya çalışıyoruz. Güzel hentbolla elimizden gelenin en iyisini değil, daha iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Buceschi, elemelerdeki rekiplerden nispeten daha güçlü takımlarla karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk defa katılan bir takım gibi değil de hedefleri olan bir takım gibi şampiyonaya gideceğiz. Kadın sporcularımızda inanılmaz bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

"Voleybolunkine benzer bir hikaye yaratılabilir"

Buceschi, voleyboldaki başarının örneğini hentbolda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

"Hentbolda, voleybola benzer bir hikaye yaratılabilir." diyen Buceschi, şöyle devam etti:

"Bunun için sistemli ve sürekli çalışmak gerekiyor. Hiçbir şey tesadüfen olmadı. Voleybolun hikayesi sadece sahada gözüktüğü gibi değil. Arkasında inanılmaz bir çalışma, senelerin getirdiği disiplin, büyük üst seviye mücadele var. Bizim bu sahnede ilerleyebilmek için sürekli yoğun tempo ile çalışıp, kaliteli, teknik kapasitesi yüksek Avrupa takımlarıyla sürekli mücadele etmemiz lazım."

Buceschi, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki başarının ardından 9 milli takım sporcusunun yurt dışındaki kulüplerle sözleşme imzaladığını hatırlatarak, bu durumun milli takıma teknik ve idari anlamda katkı sağlayacağını ifade etti.

"Güzel bir yola girdik"

A Milli Kadın Takımı'nın sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu ise şampiyonada yer alacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katılarak çok güzel bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Türkoğlu, "Daha yolun başındayız ama güzel bir yola girdik. İyi de çalışıyoruz. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynayıp orada kalıcı olabileceğimizi göstermek istiyoruz. abırlı Solmamız gerektiğinin de farkındayız. Başarı ve sonuç hemen elde edilmiyor." dedi.

Şampiyona hazırlıkları

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Türkiye, hazırlıklara Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 Haziran Pazartesi günü başladı.

Milli Takım, yarın sona erecek ilk kampın ardından şampiyona hazırlıklarını eylül ve ekim aylarındaki kamp ve turnuvalarla tamamlayacak.

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