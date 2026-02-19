Dolar
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Piontek, hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Erel  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Piontek, hayatını kaybetti

İstanbul

Avrupa basınında yer alan haberlere göre 1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Alman teknik adamın hastalığı nedeniyle vefat ettiği, ailesi tarafından doğrulandı.

Piontek, 1993 yılında Bursaspor'u da çalıştırmıştı.

