İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
HSK 1. Dairesince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.
HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.