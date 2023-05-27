A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Danimarka'yı 3-0 yendi.
Ankara
Müsabakanın ilk setine her iki takım da iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Setin sonlarına doğru daha az hata yapan milliler, ilk seti 25-18 önde tamamladı.
İkinci sette her iki ülke karşılıklı sayılar alırken, milliler oyunun ortalarına doğru farkı 7 sayıya (8-15) çıkardı. Ev sahibi Danimarka, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.
Üçüncü sette servislerde etkili olan milliler, bloklarla bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya (8-16) çıkardı. Ay-yıldızlılar, etkili oynadığı üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.
Milli takımda Adis Lagumdzija 21 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Gülmezoğlu ve Bedirhan Bülbül 10, Mert Matiç 7, Efe Bayram 5, Arslan Ekşi 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Milliler, ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.