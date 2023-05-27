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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Danimarka'yı 3-0 yendi.

Muhammed Boztepe  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı yendi

Ankara

Müsabakanın ilk setine her iki takım da iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Setin sonlarına doğru daha az hata yapan milliler, ilk seti 25-18 önde tamamladı.

İkinci sette her iki ülke karşılıklı sayılar alırken, milliler oyunun ortalarına doğru farkı 7 sayıya (8-15) çıkardı. Ev sahibi Danimarka, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sette servislerde etkili olan milliler, bloklarla bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya (8-16) çıkardı. Ay-yıldızlılar, etkili oynadığı üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Gülmezoğlu ve Bedirhan Bülbül 10, Mert Matiç 7, Efe Bayram 5, Arslan Ekşi 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Milliler, ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.

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