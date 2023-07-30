A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.
Ankara
Şampiyonluk sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Milliler, maçın ardından düzenlenen törenle de şampiyonluk şiltini aldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"FIVB Challenger Kupası'nı kazanan Voleybol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Alkışlar filenin efeleri için. 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde başarılar." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan ve Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Filenin Efeleri'ni canıgönülden kutluyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Her geçen gün yükselen bir başarı grafiğimizin olduğu voleybol branşında tarihi bir başarı daha elde ettik. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar’ı finalde yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması bizleri gururlandırdı. Türkiye’nin ‘voleybol ülkesi’ olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum.”
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktık.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ortaya iyi bir oyun koyarak maçı kazandıklarını söyledi.
Aslında rahat kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını aktaran Üstündağ, "Kolay bir maç olması gerekiyordu ancak biz zora soktuk. Ben her şeyden önce taraftara çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden kendilerini kutluyorum. Maçın sonuna kadar bizleri yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.
"Dünyada her yer Türkiye" diyen Üstündağ, şunları kaydetti:
"Final maçı her zaman zordur. İddiaya ediyorum bu maç 3-2 olmamalıydı ama olduysa da yine bir Türk çocuğu yine bir karakter ortaya koydu. Yine sonunu mutlu bitirdi. Onun için ben bu başarıdan dolayı, bu çocukların buraya gelmesinden dolayı emeği geçen başta kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımız bütün paydaşlara herkese teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gündür. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktık. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum. İlk kez burada bu şampiyonluğu aldık. İnşallah bundan sonra nice finallerde buluşuruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.