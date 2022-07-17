Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,350.10
BTC/USDT
21,167.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Bursa gişelerinde, bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu yaşanıyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Spor

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.

Hayati Akçay   | 17.07.2022
914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Ordu

Aybastı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda organize edilen festival kapsamında çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Yörede hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve üreticilere yönelik "en güzel peynir", "en güzel pekmez", "en güzel ceviz helvası", "en güzel buzağı" ve "en güzel koç" yarışması yapıldı. Yarışmacılar hazırladıkları peynirleri jürinin beğenisine sundu.

Koyun kırpma yarışmasına katılan çiftçiler ise en kısa sürede koyun kırpmak için mücadele etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Öte yandan etkinlik kapsamında yağlı güreş müsabakaları da yapıldı.

Birçok ilden pehlivanın katıldığı festivalde, Kocaeli Büyükşehir Belediye sporcusu Recep Kara, final müsabakasında rakibi Salih Erinç'i yenerek başpehlivan oldu.

Festivalde güreş ağalığı ihalesini ise 652 bin lirayla en yüksek teklifi veren İlyas Karayel kazandı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, burada yaptığı konuşmada, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, organizasyonda yer alan tüm güreşçilere teşekkür etti.

Geçtan, festivale il içinden ve dışından binlerce kişinin katılım sağladığını, 914'üncüsünü düzenledikleri etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini aktardı.

Festivale Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, bazı ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidecek
İstanbullular tatilin son günü Şile'ye akın etti
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu: Hedefimiz, sıfır ölümlü trafik kazası

Benzer haberler

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu'da kivi üretiminde hedef 10 bin tonun üzerine çıkmak

Avrupa'ya Türk balı

Avrupa'ya Türk balı
Genç milli kick boksçu hedeflerine yürümek için çalışıyor

Genç milli kick boksçu hedeflerine yürümek için çalışıyor
Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı