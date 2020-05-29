Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla yapıldı.

Ercan Doğan   | 29.05.2020
8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

İstanbul

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışların ödül töreni hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Tören sonunda havai fişek gösterisi yapıldı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışların ödül töreni hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, dereceye giren okçulara ödüllerini verdi.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı tarihi günler yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bu tarihi günlerde, birçok şeyin üst üste geldiği tarihi dönemeçte, ecdadın fethi başlattığı önemli noktalardan birindeyiz. Vakfımız birçok ana tanıklık etti. Okçular Tekkesi çok büyük anlara tanıklık etti. İki gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümü hatırlandı. Milli kimliğimizin önemli yapı taşlarından biri, daha güçlü şekilde yerine yerleştirildi. Fethin yine bir yıl dönümündeyiz." ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu dönüm noktasında kontrollü sosyal hayatın denenmeye başladığı sürecin başında olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Küresel salgın sürecinde, tarihi dönemde 'okçu kardeşlerimiz yeniden müsabakalara çıktılar' diyeceğiz. 'Mete rekor atmıştı' diyeceğiz. Bunları basit anlar olarak düşünmememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ve millet olarak Fatih'in bir çağı kapatıp bir çağı başlattığı noktada, dünya merkezi olan bir şehirde bunları hatırlayarak yeni kodları düşünmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, "15-20 yıllık süreçte, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un yaşandığı süreçte milletçe çok badireler atlattık. Çok tecrübe edindik, büyük temeller attık. Rekorlar kıran bugünün gençleri 21. yüzyıla birçok anlamda damgasını vuracak. 21. yüzyıl bu milletin asrı olacak, yaşadığımız günler bunu gösteriyor. Sporda en yukarıda olacağız. Sağlıkta örnek bir yönetim gösteren, bu salgınla başa çıkmada Batı medeniyetinin tökezlediği dönemde milletçe doğru hareket ettik. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle çok daha doğru tedbirler almayı başardık." şeklinde konuştu.

Sporda da gerçekleştirilen yatırımların ödüllerini alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye sadece sporda ve sağlıkta değil; eğitim, kültür, ekonomide de toplumsal hayatta da damgasını vuracak." diye konuştu.

Ödül töreni öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, Fetih Duası okundu. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisi video gösterimiyle şiirini okudu.

Tören sırasında Azerbaycan Bağımsızlık Günü de kutlanırken, Mehter dinletisi eşliğinde aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak
DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Benzer haberler

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençler için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı

Azerbaycan'da cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor

Azerbaycan'da cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor
'Evlilik ve ticaret' vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

'Evlilik ve ticaret' vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
Milli okçu Samet Ak gözünü olimpiyat kotasına çevirdi

Milli okçu Samet Ak gözünü olimpiyat kotasına çevirdi