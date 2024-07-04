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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivanın kol bağlayacağını belirtti.

Özgün Tiran  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek

Edirne

Şenel, Mimar Sinan Spor Salonu'nda pehlivanların kayıt işlemlerini takip etti.

Bu yıl Kırkpınar'da 852 pehlivanın güreş tutacağını aktaran Şenel, "Baş kategorisinde 32 pehlivanımız ligden direkt katılım sağladı. Sekiz pehlivanımız da bugün ön elemeden sonra cumartesi günü sahada kol bağlayacak." diye konuştu.

Şenel, başpehlivanlardan Özkan Yılmaz'ın sakatlık, Cenk İldem'in milli takım görevi nedeniyle güreşlere katılamayacağını kaydetti.

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