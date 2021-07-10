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Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık birinci tur müsabakaları yapıldı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık birinci tur müsabakaları yapıldı.

Salih Baran   | 10.07.2021
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık birinci tur müsabakaları yapıldı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin / AA

Edirne

Sarayiçi Er Meydanı'na çıkan pehlivanlar, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın anonsu ile alana gelerek kuralarını çekti.

Eşleşmeler sonrası yeniden yağlanan 54 başpehlivan, kol bağlamalarının ardından cazgırın salavatıyla peşreve çıktı, tribünleri selamladı.

Ali Gürbüz ve Orhan Okulu, rakiplerini en hızlı geçen başpehlivanlar oldu. Müsabakalarda 10'uncu dakika dolmadan rakiplerine üstünlük kuran iki başpehlivan, ikinci tur öncesi dinlenmeye geçti.

En sert geçen müsabaka ise İsmail Koç ile Erkan Ertan arasında oldu. Her iki pehlivanın sert el enseleri bir boks maçını andırdı. Güreşi sarma yaparak İsmail Koç kazandı.

Ramazan Bircan ile Osman Aynur arasındaki güreş ise Ramazan Bircan'ın pasif güreştiği için aldığı 3 ihtar sonucu Osman Aynur lehine tamamlandı.

30 pehlivan normal sürede yenişemedi. Puanlama bölümüne geçildi güreşler bu bölümde daha hareketli geçti.

Puanlama bölümünün en hareketli geçen güreşi Recep Kara-Hasan Cengiz müsabakası oldu. Recep Kara, rakibinin kural dışı hareket ettiği gerekçesiyle zaman zaman kuleye itirazda bulundu. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi, Recep Kara kazandı.

Favorilerden 2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ise hemşehrisi Cengizhan Şimşek'e yenildi.

İkinci tura yükselen isimler

Başpehlivanlık birinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen Furkan Durmuş Altun, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Serkan Serttürk, Hüseyin İyican, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdeviren, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, Osman Aynur, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, İsmail Erkal, Şaban Yılmaz, Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Salih Erinç, Cengizhan Şimşek, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Kara, Kaan Kaya, Mustafa Batu, Mecit Yıldırım ve Fatih Koyuncu, ikinci tura yükseldi.

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