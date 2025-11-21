Dolar
42.44
Euro
48.90
Altın
4,074.43
ETH/USDT
2,722.40
BTC/USDT
83,676.00
BIST 100
10,895.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

6. İslami Dayanışma Oyunları

A Milli Kadın Hentbol Takımı, final maçında Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Fatih Çakmak  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
6. İslami Dayanışma Oyunları

Riyad

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yaptığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'ndeki final maçında Kazakistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Hentbol Takımı, müsabakasının ilk yarısını 14-12 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi de 34-31 kazanan ay-yıldızlılar, Riyad 2025'i altın madalya ile tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan sonra Riyad'da da birinci olarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, para halter branşında 2 bronz madalya kazandı 

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, para halter branşında 2 bronz madalya elde etti.

Oyunların 18'nci gününde Boulevard SEF Arena'daki para halter müsabakalarında erkekler hafif sıklette Abdullah Kayapınar, 178 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Kadınlar para halterde ise ay-yıldızlı sporculardan Besra Duman, hafif sıklette 120 kiloluk kaldırışıyla organizasyonda bronz madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak
"Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri" 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek
Bakan Göktaş: Kadınlar yapay zeka alanlarına dahil oldukça teknoloji, daha adil ve daha insana dokunan bir hal alacak
Tekirdağ'da deniz ulaşımı 5 gündür süren lodosun etkisini yitirmesiyle normale döndü
Tekirdağ'da gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek

Benzer haberler

6. İslami Dayanışma Oyunları

6. İslami Dayanışma Oyunları

Taha Akgül'den "Türk güreşinde değişim süreci" değerlendirmesi

Filistin Güreş Milli Takımı Antrenörü Hassan'a göre spor seslerini duyurabilmek için bir araç

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, oyunların 17'nci gününü 10 madalyayla tamamladı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, oyunların 17'nci gününü 10 madalyayla tamamladı
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm branşında 2'si altın 4 madalya kazandı

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm branşında 2'si altın 4 madalya kazandı
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş branşında 3 madalya elde etti

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş branşında 3 madalya elde etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet