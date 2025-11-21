6. İslami Dayanışma Oyunları
A Milli Kadın Hentbol Takımı, final maçında Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Riyad
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yaptığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'ndeki final maçında Kazakistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Hentbol Takımı, müsabakasının ilk yarısını 14-12 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi de 34-31 kazanan ay-yıldızlılar, Riyad 2025'i altın madalya ile tamamladı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan sonra Riyad'da da birinci olarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye, para halter branşında 2 bronz madalya kazandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, para halter branşında 2 bronz madalya elde etti.
Oyunların 18'nci gününde Boulevard SEF Arena'daki para halter müsabakalarında erkekler hafif sıklette Abdullah Kayapınar, 178 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Kadınlar para halterde ise ay-yıldızlı sporculardan Besra Duman, hafif sıklette 120 kiloluk kaldırışıyla organizasyonda bronz madalyanın sahibi oldu.