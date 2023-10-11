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Spor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dördüncü etabı bugün gerçekleştirilecek

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) bugün koşulacak Fethiye-Marmaris etabı için birçok yol trafiğe kapatılacak.

Emrah Oktay  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dördüncü etabı bugün gerçekleştirilecek

Muğla

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde 165,3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı yapılacak.

Fethiye'de Uğur Mumcu Parkı'ndan verilecek startla bisikletçiler; Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'teki Abdi İpekçi Parkı'nda finişe ulaşacak.

Bugün saat 11.00'de start alacak TUR için Fethiye ve Marmaris'te Gaffar Okan caddesi, Uğur Mumcu Otoparkı, sahil şeridi, Yunus Nadi caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Cahit Beğenç bulvarı üzerinden çevreyolu ve Muğla istikametinde trafik kesilecek.​

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