Dolar
14.67
Euro
16.30
Altın
1,943.70
ETH/USDT
3,358.20
BTC/USDT
46,500.00
BIST 100
2,233.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun geleneksel medya turu, basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Burak Akay   | 31.03.2022
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

Çanakkale

Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan basın mensupları ve federasyon kafilesi öğlen Çanakkale'ye ulaştı.

Basın mensupları daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara bu yıl "Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilecek Tour of Türkiye ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da katıldığı etkinlikte bisikletlere binen 50 kişi Lapseki'den 4 bin 608 metre kat ederek Gelibolu'daki Avrupa yakasına ulaştı.

Burada düzenlenen törende katılımcılara madalyaları verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde geleneksel medya turunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Basın mensuplarının yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Müftüoğlu, "Organizasyonumuza katılım sağlayan tüm medya kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Onları etkinliğimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu yıl 'Tarihe, doğaya saygı' temasıyla düzenleyeceğimiz Tour of Türkiye'nin geleneksel medya turunu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yapmak çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Müftüoğlu, "Medya mensuplarımız ile 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret ettiğimiz, şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ettiğimiz için de çok mutluyuz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak organizasyon hazırlıklarımızda sona yaklaşmış bulunuyoruz. Gerek katılımcı takımların kalitesi, gerek elit sporcuların katılımı, gerek üst düzey organizasyon yapımız gerekse de yayın ağımız ile bu yıl da tüm dünyada çok yakından takip edilen bir yarışa imza atacağız." dedi.

Vali İlhami Aktaş ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtayı bir araya getiren sembollerin eseri olduğunu belirtti.

Bu yıl 57. düzenlenen bisiklet turunun buradan başlıyor olmasının ve 57. Alay Şehitliği'nde bitecek olmasının daha da anlamlı olduğunu ifade eden Aktaş, "Bu vesileyle şehitlerimize, kahramanlarımıza da hem bir minnetimizi ifade etmiş olacağız. Hem tekrar onları anmış olacağız. Çanakkale Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, Seyit Onbaşıların büyük kahramanlıklar sergilediği bir yer. Onları da tekrar burada bu vesileyle ve bu organizasyonlarla hem anmış olacağız hem de ülkemizi ilimizi tekrar tüm dünyaya tanıtma fırsatını elde etmiş olacağız." diye konuştu.

Basın mensupları, köprüdeki törenin ardından Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı

Benzer haberler

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu yapıldı

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege turizminde beklentileri artırdı

Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı