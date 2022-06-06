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Spor

37. Amiral Kupası Yat Yarışları tamamlandı

İstanbul Yelken Kulübü'nce organize edilen iki günlük Amiral Kupası Yat Yarışları sona erdi.

Murat Kaya   | 06.06.2022
37. Amiral Kupası Yat Yarışları tamamlandı

İstanbul

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde İstanbul Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlar, 37. kez düzenlendi.

İki etap olarak gerçekleştirilen yarışlar, İstanbul Boğaz Komutanlığı Kupası ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası olarak adlandırıldı.

Kalamış, Kınalıada ve Caddebostan parkurundaki yarışlarda 6 kategoride toplam 36 tekne mücadele etti.

06.06.2022

Tekneler yarışlarda aldıkları toplam puanlara göre ayrıca Amiral Kupası için derecelendirildi.

Dereceye giren ekiplere ödülleri, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İstanbul Yelken Temsilcisi Ayça Ark, kulüp komodoru Yavuz Dinar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışlar sonucunda kategori birincisi yatlar şöyle sıralandı:

IRC 0: Farfara/Bodrum Milta Marina

IRC 1: Mary Nu3Vita

IRC 2: Zacapa,

IRC 3: Florawise- Doğa Arıbaş Sailing

IRC 4: Kupa Kızı -Setur Marinas (Team Atlantis)

Gezi: Provision Genoa

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