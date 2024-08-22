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Spor

36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 25 Ağustos Pazar günü yapılacak

36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Emre Doğan  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 25 Ağustos Pazar günü yapılacak

İstanbul

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği organizasyon, saat 10.00'da Kanlıca Vapur İskelesi'nden başlayacak.

1967'si erkek ve 869'u kadın olmak üzere toplam 2836 yüzücünün katılacağı yarış, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulacak.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, ilk kez 23 Temmuz 1989'da 68 yüzücünün katılımıyla organize edilmişti. Organizasyonu geçen sene kadınlarda Burcunaz Narin, erkeklerde ise Doğukan Ulaç ilk sırada tamamlamıştı.

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