Dolar
26.85
Euro
28.77
Altın
1,922.08
ETH/USDT
1,630.70
BTC/USDT
25,875.00
BIST 100
8,336.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
logo
Spor

2023 yazında futboldaki transfer harcaması rekoru kırıldı

Dünyadaki futbol kulüplerinin 2023 yazında yaptığı transfer harcaması, 7,36 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
2023 yazında futboldaki transfer harcaması rekoru kırıldı

Ankara

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (TMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1 Haziran-1 Eylül 2023 döneminde dünya çapında transfer için yapılan harcama 7,36 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu miktarın 6,24 milyar dolarını kesinleşmiş bonservis bedelleri, kalan kısmını ise performans kriterlerine bağlı taahhüt edilen ek bonservis ödemeleri oluşturdu.

Bu veriler ışığında 2023 yazı, 5,8 milyar dolarla rekor kırılan 2019'u geçerek futbol tarihinin en fazla transfer harcaması yapılan yaz transfer dönemi oldu.

Toplam transfer harcamasının 6,01 milyar dolarlık kısmını Avrupa kulüpleri gerçekleştirirken, Asya kulüpleri 1,03 milyar dolarla 2. sırada yer aldı.

2017 yazında 5 milyar, 2018 yazında 5,26 milyar dolar transfer harcaması yapılmıştı. Kovid-19 salgını sonrası 2020'de 4,02 milyar, 2021'de de 3,85 milyar dolara düşen söz konusu sayılar, 2022'de toparlanarak yeniden 5 milyar dolar düzeyine çıkmıştı.

Küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı ise 2022 yazına (9906) oranla yüzde 2,2 artışla 10 bin 125'e yükselerek bir başka rekor daha kırıldı.

Menajerler 696,6 milyon dolar komisyon aldı

Rapora göre menajerlere ödenen komisyonlarda da kayda değer artış yaşandı. 2022 yazında 494,5 milyon dolar olan menajerlik ücretleri, 2023 yazında 696,6 milyon dolara yükseldi.

Menajerlik komisyonları, 10 yıl önce 2013 yazında transfer harcamasının yüzde 5,8'ini oluşturuyordu. Aynı oran 2023 yazında yüzde 9,5'e çıktı.

Kadın futbolundaki transfer sayısında istikrarlı artış

2019 yazında 386, 2020 yazında 529, 2021 yazında 598 ve 2022 yazında 696 olan kadın futbolcuların küresel ölçekteki transfer sayısı, 2023 yazında 829'a ulaştı.

Bu 829 transferin 66'sı bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti. Önceki yıl aynı dönemde yalnızca 36 kadın futbolcu için bonservis ödenmişti.

Kadın futbolundaki transfer harcaması ise 2022 yazına kıyasla yüzde 140,8 artarak 3 milyon dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Asıl hedefimiz yeni Anayasa, demokratik, sivil bir Anayasaya milletimizi artık kavuşturmak
Trakya'da göçmen kuşların akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruldu
Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme
İstanbul'da DHKP-C operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde azalacak

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı belli oldu

2023 yazında futboldaki transfer harcaması rekoru kırıldı

Suudi Arabistan ligi, transfer harcamasında yalnızca Premier Lig'e geçildi

Beşiktaş kadrosunu transferlerle güçlendiriyor

Beşiktaş kadrosunu transferlerle güçlendiriyor
Fenerbahçe, "yaz transfer dönemi"nin geride kalan bölümünde 13 ismi kadrosuna dahil etti

Fenerbahçe, "yaz transfer dönemi"nin geride kalan bölümünde 13 ismi kadrosuna dahil etti
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Bir ihtimal çok iyi bir yerli oyuncu transferi olabilir

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Bir ihtimal çok iyi bir yerli oyuncu transferi olabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet