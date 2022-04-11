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Spor

2022 FIVB Milletler Ligi Finalleri Ankara'da yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2022 FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin 13-17 Temmuz'da Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar   | 11.04.2022
2022 FIVB Milletler Ligi Finalleri Ankara'da yapılacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek Milletler Ligi Finalleri'nde 8 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Tüm karşılaşmalar, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Milliler, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran'da Brezilya'da, üçüncü haftasında 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Kanada'da mücadele edecek.

Ankara'da yapılacak Milletler Ligi Finalleri'nde 13-14 Temmuz'da çeyrek final, 16 Temmuz'da yarı final karşılaşmaları oynanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi, 17 Temmuz'da oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti ve Avrupa kıtasının en başarılı takımı oldu.

Milletler Ligi, 1993-2017 tarihleri arasında Grand Prix ismiyle düzenlendi.

Statü

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamasında 16 takım 8'erli 2 gruba ayrılacak.

Üç hafta boyunca sürecek karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Final etabında ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

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